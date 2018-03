Österreicherin Dadic holt Hallen-WM-Silber im Fünfkampf

Leichtathletin Ivona Dadic hat bei der Hallen-WM in Birmingham Silber im Fünfkampf geholt. Die 24-Jährige sorgte mit 4.700 Punkten hinter der Britin Katarina Johnson-Thompson (4.750) und vor der Kubanerin Yorgelis Rodriguez (4.637) für die insgesamt fünfte Medaille Österreichs bei den seit 1985 ausgerichteten Indoor-Titelkämpfen, aber für die erste im Mehrkampf.

Den bis dato letzten rot-weiß-roten Indoor-WM-Podestplatz hatte Karin Mayr-Krifka 2004 mit Bronze über 200 m geschafft. Für Dadic ist es die dritte Medaille bei einem Großereignis. 2016 gewann die Oberösterreicherin Freiluft-WM-Bronze im Siebenkampf, im Vorjahr Hallen-EM-Silber im Fünfkampf. Ebenfalls in der vergangenen Saison belegte sie bei der Freiluft-WM Rang sechs.

"Ich bin mit einem guten Gefühl hierhergefahren und habe heute gezeigt was ich kann. Beim 800er habe ich schon probiert Gold anzugreifen, aber am Schluss ist mir dann etwas die Kraft ausgegangen, aber ich bin happy. Das Gold hole ich mir dann hoffentlich irgendwann in den nächsten Jahren", sagte Ivona Dadic.

(APA)