Radprofi Großschartner mit "Weltklasse-Leistung"

"Als ich die Zwischenzeiten im Funk gehört habe, dachte ich, dass die im Auto mich einfach motivieren wollen. Dass ich da heute wirklich ganz vorne bin, hätte ich nicht gedacht. Aber Zeitfahren mit so langen eher flachen Anstiegen liegen mir einfach, da war ich immer schon sehr gut", erklärte Felix Großschartner nach seinem vierten Tagesrang.

"In der Abfahrt habe ich nicht alles riskiert, da habe ich wohl die eine oder andere Sekunde liegen lassen. Aber das Ergebnis ist der Hammer, ich freue mich schon richtig auf die Berge, auf den Kampf Mann gegen Mann", betonte der 24-jährige Oberösterreicher. Neben Großschartner war auch Konrad mit seiner Leistung im Zeitfahren "sehr zufrieden".

"Das war absolute Weltklasse, was beide heute gezeigt haben", lobte Christian Pömer, der sportliche Leiter des Bora-Teams, die Leistung seiner Schützlinge. "Es ist immer besonders schön, wenn Fahrer, die hier im Team groß geworden sind oder gerade groß werden, solche Erfolge feiern können. Wir sind mit unserer Doppelspitze nun in einer wirklich sehr guten Ausgangssituation vor den Bergen. Wir haben alle Möglichkeiten und werden sicherlich etwas versuchen", kündigte der 40-jährige Oberösterreicher an.

(APA)