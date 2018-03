Eishockey: Capitals und Salzburg vergeben ersten Matchpuck

Innsbruck und Dornbirn haben mit Heimsiegen gegen die Vienna Capitals bzw. Red Bull Salzburg ein vorzeitiges Aus im Viertelfinal-Play-off der Erste Bank Eishockey-Liga abgewendet. Die "Haie" fügten Meister Wien überhaupt die erste Play-off-Niederlage zu und beendeten mit dem 4:3-Heimerfolg auch den einzigartigen Run der Wiener, deren "Sweep" nach 15 Play-off-Siegen in Folge in Tirol zu Ende ging.

Noch in der Nacht fuhren die Caps per Bus zurück nach Wien. Samstag wurden die Fehler, die zur 3:4-Niederlage geführt hatten, per Videoanalyse angesprochen. "Innsbruck ist eine giftige Mannschaft. Die Haie nützen jede Kleinigkeit eiskalt aus. Wir müssen wieder die Details richtig machen. Nur so können wir gegen den HCI gewinnen", sagte Stürmer Niki Hartl.

Aubin: "Fans geben uns zusätzlichen Push"

Salzburg unterlag in Dornbirn nach 0:3-Rückstand mit 2:3 und hat nun am Sonntag gegen die Vorarlberger (16.00 Uhr) ebenso wie die aktuellen Champions (18.15 Uhr) daheim die Chance, den zweiten Matchpuck zu verwerten und mit dem vierten Sieg in der Serie den Halbfinal-Einzug zu fixieren. "Ich gehe davon aus, dass wir in unserer eigenen Halle alles versuchen werden, um den Aufstieg zu fixieren. Die Caps-Fans geben uns auf dem Eis immer einen zusätzlichen Push", setzt Caps-Head-Coach Serge Aubin darauf, dass in der Schultz-Halle der Funke überspringt.

"Natürlich ist es immer leichter, vor heimischer Kulisse zu spielen. Vor allem vor solchen Fans wie wir sie haben. Ich bin mir auch sicher, dass wir unser System am Sonntag wieder erfolgreich umsetzen und das Spiel für uns entscheiden werden", ergänzte Hartl. In direkten Saisonduellen führt Wien gegen Innsbruck mit acht zu zwei Siegen. In der Schultz-Halle ging in dieser Saison nur das Weihnachtsspiel gegen die Haie verloren.

Andere zwei Duelle ausgeglichen

Lediglich Vorentscheidungen fallen in den restlichen zwei Viertelfinal-Begegnungen. Nur drei Tage nach dem 8:2-Erfolg setzte sich der EHC LIWEST Black Wings Linz erneut vor heimischer Kulisse mit 8:4 gegen KHL Medvescak Zagreb durch und glich auf 2:2 aus. Die Linzer müssen jetzt aber am Montag (19.15 Uhr) und Dienstag zweimal in Folge in Zagreb bestehen.

Auch bei KAC gegen HCB Südtirol steht es 2:2. Den Kärntnern gelang am Freitagabend in Bozen 31 Sekunden vor Spielende durch Manuel Ganahl der Ausgleich zum 2:2, womit die Entscheidung zum zweiten Mal in Folge in der Verlängerung fallen musste. In dieser sorgte Travis Oleksuk nach etwas mehr als vier Minuten für das Bozener Siegtor. Am Sonntag (18.00 Uhr) hat der KAC wieder Heimvorteil.

(APA)