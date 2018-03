Eishockey: Salzburg vergibt zweiten Matchpuck

Salzburg hat auch den zweiten Matchpuck auf den Aufstieg in Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga vergeben. Wie vor drei Tagen auswärts mussten sich die Bullen am Sonntag vor Heimpublikum Dornbirn mit 2:3 geschlagen geben - diesmal in der Overtime. Die Vorarlberger verkürzten in der Best-of-Seven-Serie damit auf 2:3.

Trattnig brachte Salzburg im ersten Drittel in Führung (6.), Mueller erhöhte im Powerplay auf 2:0 (26.). Timmins brachte Dornbirn heran (30.), Fraser gelang im Schlussabschnitt der 2:2-Ausgleich (45.). In der Verlängerung schoss D'Alvise die Vorarlberger im Powerplay zum Sieg (73.). Am Dienstag könnte Dornbirn vor Heimpublikum ausgleichen.

(red)