Weltrekordhalter Kimetto startet bei Wien-Marathon

Der Vienna City Marathon kann bei der 35. Ausgabe am 22. April mit einem absoluten Topstar aufwarten: Weltrekordhalter Dennis Kimetto kommt. Das haben die Veranstalter am Dienstag in einer Pressekonferenz verkündet. Der Kenianer hält mit 2:02:57 Stunden die Weltbestmarke. Aufgestellt wurde der Topwert 2014 in Berlin. Kimetto wird auch in Wien die gesamte klassische Distanz laufen.

(APA)