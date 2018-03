Nächstes Basketball-Talent wechselt an US-College

Mit Giorgi Bezhanishvili wechselt zur kommenden Saison ein weiteres heimisches Basketball-Talent an ein US-College. Der 2,04 Meter große 19-Jährige hat sich für die in Champaign beheimatete University of Illinois entschieden. "Illini" ist ein Team der Big Ten Conference in der NCAA Divison I.

Der eingebürgerte Georgier Bezhanishvili spielte bis 2016 für die Basket Flames in Wien im Nachwuchs und in der Zweiten Bundesliga. Danach wechselte der Power Forward für ein Jahr zu den Dukes Klosterneuburg in die oberste heimische Spielklasse. 2017/18 verbrachte er an der Patrick High School in Hillside, New Jersey. Jetzt freut sich "Illini" auf einen talentierten "big man".

Prominentester Basketballer, der die Universität in Champaign besucht hat, ist der dreifache NBA-All-Star Deron Williams. Der Guard spielte für Utah Jazz, die New Jersey bzw. Brookyln Nets, die Dallas Mavericks sowie die Cleveland Cavaliers.

Erst zu Monatsbeginn hat Luka Brajkovic seinen Wechsel in die USA bekanntgegeben. Der 18-jährige Power Forward aus Vorarlberg schließt sich dem Davidson College in North Carolina an, für das von 2006 bis 2009 auch der nunmehrige NBA-Topstar Stephen Curry gespielt hatte.

