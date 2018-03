US-Sport: Die New Yorker „Murderers' Row“ auf Titeljagd

New York/Wien. Jeder Einzelne der 30 Klubs der nordamerikanischen Major League Baseball (MLB) wollte ihn haben: Shohei Ohtani, 23-jähriger Japaner, Werfer und Schlagmann zugleich, ein künftiger Jahrhundertspieler heißt es. Und darüber hinaus ein wahres Schnäppchen, nur 20 Millionen Dollar Ablöse waren an die Nippon-Ham Fighters zu zahlen, Ohtani soll überhaupt nur knapp 2,4 Millionen Dollar pro Jahr verdienen, damit liegt er zwei Millionen unter dem Durchschnittsgehalt der rund 900 MLB-Profis. Am Ende haben die Los Angeles Angels das Rennen gemacht, eine reine Bauchentscheidung, wie Ohtani erklärte, der in Kalifornien an der Seite von Superstar Mike Trout, mit 26 Jahren schon jetzt einer der besten Baseballspieler der Welt, auflaufen wird.

Sonst war nicht viel los auf dem Transfermarkt, ehe die Liga in die Saison 2018 gestartet ist, gleich alle Mannschaften waren beim Auftakt am Donnerstag im Einsatz. Denn obwohl die Klubs dank Fernseh- und Marketingverträgen 2017 so viel Geld wie noch nie verdient haben (der Jahresumsatz der Liga beträgt neun Milliarden Dollar), wird gespart. Vor allem die Strafen für das Überschreiten der Gehaltsobergrenze (197 Millionen Dollar für 2018) schrecken ab. Rekordmeister New York Yankees etwa hat für die vergangenen 15 Jahre 319 Millionen Dollar „luxury tax“ gezahlt.

Heuer liegen die New Yorker unter der Obergrenze, haben aber dennoch den Spieler mit dem höchstdotierten Vertrag in ihren Reihen. Giancarlo Stanton, vergangene Saison wertvollster Spieler (MVP) der National League, einer der beiden Ligen, aus denen sich die MLB zusammensetzt, verdient 25 Millionen Dollar im Jahr, und das bis 2028. Dass der Outfielder von den Miami Marlins nach New York gewechselt ist, haben die Yankees einem ihrer ehemaligen Topstars zu verdanken. Die New Yorker Ikone Derek Jeter ist nun Manager der Marlins, hat als solcher ebenfalls den Sparstift angesetzt und wollte den Topverdiener deshalb loswerden.

Stanton spielt in der Bronx an der Seite von Aaron Judge, damit sind die beiden Anführer der Homerun-Rangliste der vergangenen Saison vereint. Mit Catcher Gary Sanchez bilden sie ein Trio, das in Anlehnung an die legendären Yankee-Teams der 1920er-Jahre „Murderers' Row 2.0“ genannt wird.

Das Ziel ist klar, die Yankees wollen Titel Nummer 28, der bisher letzte liegt immerhin schon acht Jahre zurück. Herausforderer und Titelverteidiger sind die Houston Astros, die ihre Leistungsträger halten konnten, allen voran den 27-jährigen José Altuve, im Vorjahr MVP der American League. Und Vorjahresfinalist Los Angeles Dodgers rund um Pitcher Clayton Kershaw will die Endspiel-Niederlage vergessen machen. Bis es allerdings zum Showdown in den Play-offs kommt, hat jedes Team in der Regular Season erst einmal 162 Spiele zu absolvieren. (joe)

