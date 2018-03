Gewichtheberin mit EM-Chance: "Männersport? Dann hätte ich schon längst aufgehört"

Wien. Die stärkste Frau Österreichs ist Sarah Fischer schon seit April 2013. Ein Jahr später, im Alter von 13 Jahren, sicherte sie sich erstmals Staatsmeistertitel im Gewichtheben. 249 nationale Rekorde säumen die Karriere der Athletin aus dem niederösterreichischen Rohrendorf, die im Vorjahr ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte: In Thailand krönte sie sich zur U17-Weltmeisterin im Reißen. Am Samstag (15 Uhr, live Eurosport) tritt sie bei der EM in Bukarest nun erstmals im Erwachsenbereich gegen Europas Beste an.

