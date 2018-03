Bundesliga: Zuerst Wolfsberg, dann Lazio

Salzburg/Wien. Am kommenden Donnerstag steht für Salzburg das viel beachtete Auswärtsspiel im Europa-League-Viertelfinale bei Lazio Rom auf dem Programm. Fünf Tage zuvor wartet in der Bundesliga ein weit weniger prominenter Gegner. Am Samstag (18.30 Uhr, Sky) geht es in Wals-Siezenheim gegen den WAC.

Im 48. Pflichtspiel der Saison will Salzburg nach der zweiwöchigen Länderspielpause den Lauf ungebremst fortsetzen. „Ich hätte gerne weitergespielt, weil die Mannschaft gut drauf war“, sagte Coach Rose, der auf einen fitten Kader bauen kann. Er habe diesbezüglich aber keine Bedenken. „Die Mannschaft hat die Verpflichtung, den roten Faden wieder aufzunehmen und die gewohnt starke Leistung auf den Platz zu bringen. Ich habe dafür absolutes Vertrauen.“

Beim WAC ist nach der Beurlaubung von Heimo Pfeifenberger ein neuer Chef am Werk. Der vormalige Co-Trainer Robert Ibertsberger übernahm interimistisch, nachdem Klubchef Dietmar Riegler bei der Suche nach dem Pfeifenberger-Nachfolger „keinen Schnellschuss“ machen will. Andreas Herzog sagte den Wolfsbergern nach einem Gespräch ab.

Ibertsberger kündigte einen engagierten Auftritt an. „Wir erwarten uns, dass jeder einzelne Spieler extrem viel investiert. Wir fahren nicht nach Salzburg, um Schadensbegrenzung zu betreiben“, betonte der Salzburger, der von 2006 bis 2010 im Red-Bull-Nachwuchs als Trainer tätig war.

Seit 34 Pflichtspielen sind die Salzburger ungeschlagen. In den 48 Saisonpartien gab es nur eine Niederlage, ein 0:1 in Graz Ende August. Auf die Frage, ob sie sich mit dem Ende dieser Serie befassen würden, meinte Teamspieler Xaver Schlager: „Wir beschäftigen uns damit nicht. Keiner will eine Niederlage, nicht einmal in Trainingsspielen.“ Für Rose ist wichtig, dass seine junge Mannschaft den Fokus nicht verliert. Lazio soll noch in den Hintergrund rücken.

„Das Wichtigste ist die nächste Aufgabe. Wir wollen Meister werden und dafür brauchen wir gegen den WAC einen Sieg. Denn Graz ist hinten dran“, merkte der Deutsche an. Acht Punkte liegt Sturm hinter dem Titelverteidiger.

Samstag: Admira – Lask (16 Uhr), St. Pölten – Sturm, Austria – Altach, Salzburg – WAC (je 18.30, live Sky).

Sonntag: Mattersburg – Rapid (16.30, ORF eins, Sky).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)