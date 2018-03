Erster Schritt gesetzt: Rennen um Olympia 2026 ist eröffnet

Graz/Lausanne. Das Österreichische Olympische Comite (ÖOC) hat zeitgerecht den notwendigen „Letter of Intent“, also eine erste Interessensbekundung, mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Verhandlungen über eine mögliche Bewerbung für die Winterspiele 2026 zu treten, an das IOC abgeschickt. Die Anmeldungsfrist endet mit Ende des Monats, per 1. April startet die Vorbereitungs- oder Dialogphase. Im Oktober 2018 entscheidet das IOC, welche Städte als offizielle Olympia-Kandidaten für die 25. Winterspiele nominiert werden.

Als weitere mögliche Kandidaten gelten Mailand/Turin, Sion, Stockholm, Calgary und Sapporo. Das IOC wird die Liste aller Städte, die sich für die Vorbereitungs- und Dialogphase angemeldet haben, am kommenden Dienstag aussenden. Erste Rechnungen wurden natürlich bereits vorab angestellt. Leitet das IOC tatsächlich den gepredigten Wandel ein – weg vom Gigantismus, hin zu klassischen Wintersportorten –, so dürften Sapporo und auch Calgary kaum Chancen auf einen Zuschlag haben. Klar gegen Sapporo spricht auch die Tatsache, dass mit Pyeongchang (2018), Tokio (2020) und Peking (2022) erst jüngst ein asiatischer Swing eingeläutet wurde. Eine Bewerbung von Graz/Schladming, das war schon in Korea zu vernehmen, würde das IOC begrüßen.

Das Schreiben ans IOC wurde von ÖOC-Präsident Karl Stoss, Generalsekretär Peter Mennel, dem Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl und dem designierten Geschäftsführer der Graz Winterspiele 2026 GmbH, Markus Pichler, unterzeichnet. Der „Letter of Intent“ in Form eines Kooperationsübereinkommens für die Dialogphase erging zusätzlich auch als Mail an die zuständigen Stellen in Lausanne.

ÖOC-Generalsekretär Peter Mennel erklärte: „Jetzt beginnt die eigentliche Konzeptphase, mit Beauftragung der Machbarkeitsstudie, Entwicklung von Konzepten, detaillierten Arbeitsgesprächen. Wichtig wird sein, die nächsten Monate möglichst viele Fakten und Daten zu sammeln, um die endgültige Entscheidung, ob man in die zweite Phase, die Bewerbungsphase, eintritt, bestmöglich vorbereiten zu können.“

Bisher fanden zweimal Olympische Spiele in Österreich statt, Innsbruck war 1964 und 1976 Gastgeber. Österreich hat sich insgesamt acht Mal für Olympische Spiele beworben, sieben Mal davon für Winterspiele. Neben den Olympischen Spielen hat Innsbruck 2012 auch die Olympische Jugend-Spiel-Premiere abgehalten. Eine mögliche Bewerbung für Olympia 2026 lehnte die Tiroler Bevölkerung mittels Volksbefragung vergangenen Oktober ab. (red/ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)