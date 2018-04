Das Kryptogeld der Fußballer

Ende Jänner sorgte die Meldung für weltweites Aufsehen, wonach der türkische Amateurverein Harunustaspor einen Spielertransfer mit einer Kryptowährung abgewickelt habe. Wie CNN Turk berichtete, überwies der Klub für den 21-jährigen Omer Faruk Kiroglu nebst einer Barzahlung in Höhe von 2500 Lira, also rund 530 Euro, 2000 türkische Lira (420 Euro) in Bitcoin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)