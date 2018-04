Radsport: Belgier Goolaerts nach Sturz verstorben

Der Rad-Klassiker Paris-Roubaix ist am Sonntag von einem Todesfall überschattet worden. Der Belgier Michael Goolaerts, der nach einem Sturz mit dem Helikopter in das Spital nach Lille gebracht worden war, ist am Abend gestorben. Das gab sein belgisches Team Veranda's Willems per Twitter bekannt. Der 23-Jährige ist demnach einem Herzstillstand erlegen.

