Anti-Doping-Verstöße: Sitz der Internationalen Biathlon-Union durchsucht

Das Bundeskriminalamt (BK) hat am Dienstagabend in den Räumlichkeiten der Internationalen Biathlon Union (IBU) in Salzburg eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dies wurde der APA mittlerweile von mehreren Stellen offiziell bestätigt, allerdings unter Verweis auf laufende Ermittlungen vorerst kein Grund dafür genannt.

Die Nationale Anti-Doping Agentur (NADA) Austria bestätigte der APA am Mittwoch auf Anfrage, dass sie in engem Austausch mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dem Bundeskriminalamt und der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) stehe. Aufgrund dieser Auskunft kann davon ausgegangen werden, dass es sich um strafrechtliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Anti-Doping-Verstößen handelt.

Die IBU gab in einer Stellungnahme auf ihrer Homepage an, dass die Durchsuchung im Zusammenahng mit Präsident Anders Besseberg und Generalsekretärin Nicole Resch erfolgt sei. Diese seien aufgrund der Vorfälle vom Dienst frei gestellt. Der Weltverband sicherte zudem die volle Kooperation mit den Ermittlungsbehörden zu.

Das ORF-Fernsehen hatte in der "ZiB2" als erstes Medium über die Hausdurchsuchung am IBU-Sitz in Salzburg berichtet und Ermittlungen in Zusammenhang mit Doping-Vorwürfen als Grund angegeben. BK-Pressesprecher Vincenz Kriegs-Au verwies die APA allerdings auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien, die zuständig sei. Von dieser gab es vorerst jedoch keinen offiziellen Kommentar zu dieser Causa. Diese Anklagebehörde befasst sich jedoch in der Regel nicht mit Dopingdelikten, sondern ist ihrem Namen entsprechend für die Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption zuständig.

Razzien in mehreren EU-Ländern

Tatsache ist, dass EU-Ermittler am Dienstag unangekündigte Razzien bei Firmen durchgeführt haben, die mit den Rechten zur Übertragung von Sportveranstaltungen zu tun haben. Das teilte die EU-Kommission am späten Dienstagabend mit. Demnach besteht der Verdacht, dass gegen das Kartellrecht verstoßen wurde. Den Informationen zufolge wurden die EU-Ermittler von Kollegen einschlägiger nationaler Untersuchungsbehörden begleitet.

"Beamte haben unangekündigte Inspektionen in mehreren Mitgliedstaaten bei Firmen durchgeführt, die im Handel von Sportrechten und/oder der Übertragung von Sportveranstaltungen tätig sind", hieß es in der Mitteilung der Kommission. Man sei besorgt, dass die Firmen Anti-Kartellbestimmungen der EU verletzt hätten. Namen von Ländern und Firmen wurden jedoch nicht genannt.

