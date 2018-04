Golf: Hirschers Physiotherapeut macht Schwab fit

Während Bernd Wiesberger nach dem Augusta-Masters diese Woche bei den int. Vierermeisterschaften in steirischen Murhof im Einsatz ist, kehrt Matthias Schwab ab Donnerstag bei den Open de Espana auf die European Tour zurück. Erstmals ist dabei offiziell auch Josef Percht-Jurlow an seiner Seite. Der Physiotherapeut von Ski-Superstar Marcel Hirscher betreut nun auch den steirischen Profigolfer.

Percht-Jurlow (45) legt im Winter erfolgreich Hand an Hirscher, nun tut der gebürtige Schladminger dies je nach zeitlicher Verfügbarkeit auch bei seinem engeren Landsmann Schwab. Percht ist mit der ehemaligen Biathletin-Weltmeisterin Jekaterina Jurlowa-Percht verheiratet, selbst Single-Handicapper (-7) und kümmerte sich neben den physiotherapeutischen Maßnahmen auch um die Fitness sowie den Ernährungsplan von Schwab. Der Neo-Profi aus Rohrmoos steht in seiner ersten vollen Saison auf der European Tour und hat bisher auf der Tour eine starke Leistung abgeliefert.

Auch in Spanien ist der Cut der Anspruch von Schwab, der nach wie vor mit Kategorie 17 spielen muss und daher ohne Einladungen in die wirklich großen Turniere nicht hineinkommt. Das kann sich ändern, wenn der 23-Jährige bis zum Re-Ranking Ende Mai (vor Wentworth) weiter gut spielt. Topstar in Madrid ist der gleichaltrige, spanische Shooting-Star und Weltranglisten-Vierte Jon Rahm.

Schwab hat sich zwei Tage lang bei seinem Schwung-Coach Willy Hoffmann in Ulm an der Donau vorbereitet. "Ich fühle mich gut in Form und bin guter Dinge, dass es so positiv weitergeht wie zuletzt", sagte Schwab nach Top-Ten-Plätzen in Indien und zuletzt in Kenia, wo er ausnahmsweise auf der Challenge Tour aufgeteet hatte. In Madrid empfing ihn allerdings miserabelstes Wetter. Die Proberunden wurden bei nur 5 Grad plus mit Mütze und Handschuhen absolviert.

(APA)