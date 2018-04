Volleyball: Buchegger führt Ravenna zum Challenge-Cup-Titel

Der Österreicher verzeichnete beim 3:1 (26,-23,20,18)-Sieg bei Olympiakos Piräus nicht weniger als 21 Punkte für Bunge Ravenna und war damit der beste Spieler seiner Mannschaft. Der 22-jährige Oberösterreicher ist überhaupt erst der zweite rot-weiß-rote Europacup-Gewinner. Bisher hatte lediglich Robert Czedula, 2001 mit Espinho im Top-Team-Cup, einen Titel auf Europa-Club-Niveau geholt.

Buchegger hatte in seiner Debütsaison in der Serie A schon davor für Furore gesorgt, auch im Europacup-Halbfinal-Rückspiel gegen Ankara mit nicht weniger als 35 Punkten. "Ich habe eine wirklich gute Saison gespielt, man ist mit meiner Leistung auch sehr zufrieden. Der Europacuptitel ist natürlich die Krönung", sagte Buchegger.

Immerhin war der Oberösterreicher im Grunddurchgang auch in der Scorerliste zweitbester Spieler der Liga. Nun geht es in den Urlaub. "Ich werde relaxen, Zeit mit meiner Freundin und Familie verbringen. Die vergangenen Monate waren körperlich doch sehr fordernd. Danach geht es zum Nationalteam. Am 30. April startet bereits die Vorbereitung auf die Silver European League."

