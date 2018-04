Golf: Schwab verpasst Cut in Marokko

Golfprofi Matthias Schwab hat etwas unerwartet den Cut in Marokko verpasst. Der Steirer, nach Runde eins (70 Schläge) beim 2,5-Mio.-Euro-Event in Rabat noch auf Platz 12, fabrizierte am Freitag in eine fehlerhafte 79er-Runde inklusive 6 Bogeys und schied mit gesamt 5 über Par vorzeitig aus. Es ist erst das zweite Mal, dass Schwab in seiner Profikarriere den Einzug ins Preisgeldwochenende verpasst.

"Es ist heute leider sehr schlecht gelaufen. Neben dem schlechten Spiel - habe die Bälle nicht gut getroffen und war auch im kurzen Spiel nicht gut - kam dann leider auch noch ein wenig Pech dazu", sagte Schwab nach der völlig missglückten Runde. 79 Schläge hat der 23-Jährige in seiner nun zehnmonatigen Profikarriere noch nicht für eine Runde benötigt.

