Fünf Millionen vertreiben letzten Dopingschatten

Washington. Es wäre der Prozess des Jahres gewesen, doch Lance Armstrong einigte sich in der Schadensersatzklage mit der US-Regierung auf einen Vergleich. Fünf Millionen Dollar zahlt der frühere Radstar und entgeht dem juristischen Schlagabtausch über seine Existenz. Denn das US-Justizministerium hatte gemeinsam mit Ex-Teamkollegen Floyd Landis, der als Kronzeuge auftrat, fast 100 Millionen Dollar (80,76 Mio. Euro) gefordert, da Armstrongs Rennstall US Postal staatlich gesponsert worden war und Dopingverstöße den Wert zunichte gemacht haben sollen.

„Ich bin froh, dass ich die Sache geklärt habe und mein Leben weiterleben kann“, ließ Armstrong über seine Anwaltskanzlei ausrichten. Er habe Frieden geschlossen, sei jedoch nach wie vor überzeugt, dass der Prozess gegen ihn „unbegründet und unfair“ war. Der 46-Jährige unterstellte seinem früheren Arbeitgeber Mitwisserschaft über die Dopingpraktiken und reklamierte, dass der erzielte Werbewert weit höher als der angebliche Imageverlust gewesen sei.

Der entfallenen Wahrheitsfindung vor Gericht trauerten Armstrong-Kritiker hinterher. „Es fühlt sich an, als wäre er damit davongekommen. Das wird ihn nur darin bestärken, weiterhin rücksichtslos und rachsüchtig vorzugehen“, sagte etwa Betsy Andreu. Die Ehefrau eines anderen Weggefährten Armstrongs hatte schon Jahre vor Landis Dopinganschuldigungen erhoben und war in der Folge vom US-Star und dessen Team regelrecht tyrannisiert worden.

Freiheit und Vermächtnis

Mit der Einigung hat Armstrong das letzte Verfahren gegen sich beendet. Seit 2012 die US-Antidopingbehörde seine Rolle im „höchstentwickelten Dopingprogramm, das die Welt gesehen hat“ offengelegt hat, hat der Texaner nicht nur sämtliche Titel und fast alle Sponsoren (selbst die von ihm gegründete Krebs-Stiftung Livestrong ging auf Distanz) verloren, sondern auch rund 20 Millionen Dollar an Schadenersatz gezahlt. „Nun freue ich mich, dass ich mich wieder den vielen großartigen Dingen in meinem Leben widmen kann“, erklärte Armstrong, der sich immer wieder bei Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zeigt und einen eigenen Podcast betreibt.

Dem Radsport hinterlässt Armstrong sieben vakante Positionen in der Siegerliste der Tour de France und eines seiner dunkelsten Kapitel. Kronzeuge Landis, selbst geständiger Dopingsünder, erhielt anteilsmäßig 1,1 Mio. sowie die Prozesskosten von 1,65 Mio. Dollar von seinem Ex-Kollegen. Der 42-Jährige vertreibt inzwischen Cannabisprodukte und glaubt, nicht zuletzt angesichts von Fällen wie Chris Froome, dessen Verfahren wegen eines erhöhten Salbutamol-Werts noch aussteht, nicht an einen Wandel. „Mich und Armstrong abzuschießen hat nichts geändert. UCI und Wada lügen Kinder an, indem sie sie glauben machen, sie könnten auf sauberem Weg an die Spitze kommen.“ (swi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)