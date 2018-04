Football: Der Profi-Traum mit einer Hand

Arlington/Wien. Üblicherweise gehören die Schlagzeilen beim NFL-Draft, bei dem sich die Mannschaften der US-Football-Liga die größten Talente sichern, dem Erstgewählten. Doch in diesem Jahr könnte ein anderer die am Donnerstag beginnende Show in Arlington, Texas, prägen. Shaquem Griffin, 22, wird als „Pick“ der dritten oder vierten Runde gehandelt, dennoch wäre sein Engagement bei einem Profi-Team historisch: Der Linebacker der University of Central Florida hat nur eine Hand.

Griffin kam mit einer angeborenen Fehlbildung der linken Hand zur Welt. Die Schmerzen waren für den Buben so groß, dass er sich im Alter von vier Jahren die Finger mit einem Küchenmesser selbst abschneiden wollte. Die Mutter stoppte den Sohn rechtzeitig, wenig später wurde die Amputation vorgenommen. Der Leidenschaft am Sport tat das keinen Abbruch, wie sein Zwillingsbruder Shaquill jagte auch Shaquem im Garten dem Football nach. Während der zwei Minuten ältere Shaquill die Profi-Laufbahn einschlug und 2017 von den Seattle Seahawks gedraftet wurde, hatte Shaquem Griffin seit frühester Kindheit gegen Vorurteile und Widerstände anzukämpfen.

„Als ich acht Jahre alt war, habe ich gespielt, weil ich das Spiel liebte. Das tue ich noch immer. Aber jetzt spiele ich auch, weil ich davon überzeugt bin, dass das meine Bestimmung ist. Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Aber ich werde meine Bestimmung erfüllen“, lauteten Griffins Schlusszeilen in einem offenen Brief an die NFL-Manager.

Die Chance im Uni-Team hatte der 22-Jährige einst als „Beiwagerl“ seines Bruders bekommen – und sie genützt. Mit blitzschnellem Antritt (4,38 Sekunden für 40 Yards) und eigener Fangtechnik machte sich Griffin in der College-Liga schnell einen Namen, wurde 2016 als „Defensive Player of the Year“ ausgezeichnet. Unlängst beeindruckte der Athlet (103 kg, 185 cm) beim Draft Combine, bei dem sich ausgewählte Spieler den Teams präsentieren dürfen, mit Kraft und Ausdauer. Erfahrene Scouts bescheinigten ihm großes Potenzial als Special-Teamer. Für Griffin ist das Ziel klar: „Ich möchte, dass die Teams verstehen, dass ich ihnen überall helfen kann. Selbst wenn es als Kicker oder Punter ist.“

Das knallharte Business der NFL lässt wenig Platz für Sentimentalitäten, dessen ist sich auch Griffin bewusst. Er möchte Fans, Experten und Coaches mit seinen Fähigkeiten überzeugen und sich den Profi-Traum in der NFL erfüllen. „Es wird immer Zweifler geben, die mir sagen, was ich nicht kann. Ich bin bereit ihnen zu zeigen, dass sie falsch liegen.“ (swi)

