Patrick Konrad: Der Kurs des Capitano

Auf seinen Trainingsausfahrten dieser Tage, Wienerwald, Bucklige Welt, Leithagebirge, hat Patrick Konrad den Eindruck, als würden ihm viel mehr Radfahrer entgegenkommen als noch vor ein paar Jahren. „Speziell in der Umgebung von Wien fällt mir das stark auf“, erzählt der 26-jährige Profi aus Niederösterreich. Es tut sich etwas im heimischen Radsport. Im Vorjahr gewann der Tiroler Stefan Denifl eine Etappe der Vuelta a España, der Oberösterreicher Lukas Pöstlberger fuhr beim Giro d'Italia vorübergehend im Rosa Trikot des Gesamtführenden.

Mittlerweile neun Österreicher sind bei UCI World Teams unter Vertrag, vier davon beim oberbayerischen Rennstall Bora-hansgrohe, darunter Pöstlberger und Konrad. Anführer dort ist der aktuelle Superstar des Radsports, der Slowake Peter Sagan, ein Showman und Exzentriker, aber auch dreifacher Weltmeister und seit heuer König von Paris–Roubaix, dem größten aller Klassiker. „Unser Aushängeschild, einfach ein super Typ und toller Teamkollege. Er sieht sich nicht anders gestellt, er weiß, ohne uns kommen die Erfolge auch nicht“, berichtet Konrad.

Im Gegensatz zum Vorjahres-Etappensieger Pöstlberger, der mit Gesundheitsproblemen kämpft, nimmt Konrad heuer wieder den Giro d'Italia in Angriff. Am Dienstag reist er nach Jerusalem, dort startet am Freitag die 101. Auflage. Der Rundfahrtenspezialist, 2017 schon Gesamt-16., hat sich nach starken Ergebnissen (Siebenter bei Paris–Nizza, Zehnter bei der Baskenlandrundfahrt, Zehnter bei La Flèche Wallonne) erneut für die Kapitänsrolle im neunköpfigen Bora-Team empfohlen. „Ich habe wieder die Freiheit bekommen, auf die Gesamtwertung zu fahren. Wenn alles nach Plan läuft, habe ich eine geschützte Position. Weil ich es letztes Jahr gut umgesetzt habe, haben wir gesagt: Probieren wir es wieder, was soll passieren?“

Passieren kann freilich immer etwas, ein Sturz, ein Infekt, schließlich ist man drei Wochen lang unterwegs. Drei Etappen in Israel, dann über Sizilien (Bergankunft auf dem Ätna) und die Abruzzen Richtung Norden, hinauf zu den Alpenpässen im Piemont und im Aostatal, 3563 Kilometer (im Schnitt 170 pro Tag) und sechs Bergankünfte bis zur Zieleinfahrt am 27. Mai in Rom.

Viele Profis und Enthusiasten bevorzugen den Giro mittlerweile gegenüber der Tour de France (7. bis 29. Juli). Er gilt als die authentischere Rundfahrt, bot dank der Streckenführung zuletzt mehr Spannung. Konrad hat alle drei Grand Tours in den Beinen, sie zu vergleichen sei schwierig. Nur so viel: „Der Giro hat immer extreme Etappen, die Berge sind teilweise schwerer als bei Tour oder Vuelta.“

Eine erbarmungslose Plagerei also, die auf den Bora-„Capitano“ wartet. „Wenn es sich dann in Ergebnissen widerspiegelt, freut man sich schon darauf. Wenn du dich quälst, nichts aufgeht, du krank wirst oder stürzt, musst du mentale Stärke beweisen. Natürlich ist so eine Grand Tour eine lange Zeit.“ Einen möglichen Etappensieg hat er dabei stets im Hinterkopf. „Das kristallisiert sich aber erst kurzfristig heraus. Will ein Team angreifen? Könnte eine Gruppe durchgehen? Versucht man es an der Seite der Favoriten?“

Wenn es um die Favoriten geht, führt kein Weg an Christopher Froome vorbei. Der 32-jährige Brite mit keniaschen Wurzeln, vierfacher Tour-de-France-Sieger, ist heuer erstmals seit 2010 wieder beim Giro am Start. Mit durch Italien schleppt er eine Dopingaffäre, denn die Entscheidung des Rad-Weltverbandes nach Froomes auffälligem Test beim Vuelta-Sieg im September (Asthmamittel Salbutamol) ist immer noch ausständig. „Man denkt sich natürlich seinen Teil“, sagt Konrad. „Mir persönlich, und das ist auch die Meinung von vielen Fahrern, wäre es lieber gewesen, es hätte eine Lösung vor dem Giro gegeben.“ Aber welche Gedanken werden ihm kommen, wenn er im Peloton dann neben Froome herfährt? „Es hilft jetzt nicht, sich damit zu belasten. Ich hoffe, es ist für ihn Belastung genug, dass er schlaflose Nächte hat. Ich fahre mein Rennen.“