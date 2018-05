Ex-Fußballer Rio Ferdinand wird doch kein Boxer

Aus der zweiten Sportkarriere des langjährigen Innenverteidigers von Manchester United und ehemaligen Kapitäns des englischen Fußball-Nationalteams, Rio Ferdinand, wird vorerst nichts: Der 39-Jährige hat vom britischen Profibox-Verband keine Lizenz erhalten. Ferdinand hatte sich über ein Jahr auf die Boxkarriere vorbereitet und auch zahlreiche Sparringeinheiten absolviert.

Laut Verbandsangaben wurde Ferdinand nicht wegen seinem Bekanntheitsgrad die Lizenz verweigert. "Es werden zahlreiche andere Faktoren beurteilt - unter anderem das Alter und die Erfahrung als Boxer im Ring. Wettkämpfe und Training sind zwei verschiedene Paar Schuhe", sagte ein Sprecher der Lizenzkommission.

Having been training 4-5 times a week since announcing the aim of achieving a professional boxing licence & stepping into the ring, it is with a heavy heart that I am hanging up my gloves on @Betfair #DefendertoContender challenge.



See more below 👇🏽https://t.co/UlpcHRq8PA pic.twitter.com/pIu0GzhcoP