Eishockey-WM: Österreich verliert zum Auftakt 2:3

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die A-WM in Dänemark gestartet. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Samstag in Kopenhagen der favorisierten Schweiz mit 2:3 (0:1,1:1,1:0;0:1) nach Verlängerung geschlagen geben.

Die Treffer in der regulären Spielzeit erzielten Nino Niederreiter (19.) und Gaetan Haas (25.) bzw. Dominic Zwerger im Powerplay (35.) und Manuel Ganahl (47.). Enzo Corvi stellte in der 4. Minute der Verlängerung den Erfolg der Eidgenossen sicher, die Österreicher holten aber immerhin einen Punkt. Nächster Gegner Österreichs ist am Sonntag (12.15 Uhr) Olympiasieger Russland