MotoGP: Der Altstar umrundet die Welt

Jerez de la Frontera. Weltmeister Marc Márquez hat in seiner Heimat die Führung in der Motorrad-Weltmeisterschaft übernommen. Der Spanier gewann das Moto-GP-Rennen in Jerez de la Frontera, setzte sich auf seiner Honda vor dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha) und dem Italiener Andrea Iannone (Suzuki) durch.

Der Spanier Dani Pedrosa auf Honda sowie Jorge Lorenzo (ESP) und der bisher in der WM führende Andrea Dovizioso (ITA/beide Ducati) verabschiedeten sich beim Großen Preis von Spanien in der achten Runde nach einem wilden Crash ins Kiesbett, blieben aber wohl unverletzt. Glück hatte vor allem Pedrosa, der nach einem Salto mit voller Wucht auf den Asphalt knallte. Der Vorfall blieb ohne Sanktionen und wurde von den Kommissären als Rennunfall eingestuft. Eine Runde später schied in Andalusien auch noch der aus der Poleposition gestartete Brite Cal Crutchlow (Honda) aus.

Grund zum Jubeln gab es bei KTM. Der Finne Mika Kallio als Zehnter, der Spanier Pol Espargaró als Elfter und der Brite Bradley Smith als 13. punkteten.

Auch der fünftplatzierte Altstar Valentino Rossi (Yamaha) wurde gefeiert, der Italiener hat in Jerez den nächsten Rekord in seiner einmaligen Motorrad-Karriere aufgestellt. Der neunfache Weltmeister absolvierte Ende der 15. Runde seinen 40.075. Rennkilometer und umrundete damit rein rechnerisch einmal die Welt. Krönen konnte der 39-Jährige seinen Nachmittag aber nicht: Rossi verpasste das Podest um 0,529 Sekunden.

Rossi hatte seine ersten 101,645 Motorradkilometer in der 125-ccm-Klasse im Jahr 1996 in Malaysia absolviert. Seitdem stand der „Dottore“ in 23 WM-Saisonen bei 369 Grand Prix am Start. Dabei fuhr er insgesamt 115 Siege und 64 Polepositions ein. Für die Weltumrundung brauchte Rossi 8730 Runden auf den verschiedensten internationalen Motorradrennstrecken.

Der Sieg in der Moto2-Klasse ging an Italiener Lorenzo Baldassarri auf Kalex, in der Moto3 feierte der deutsche KTM-Pilot Philipp Öttl in seinem 91. WM-Rennen seinen ersten Sieg. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2018)