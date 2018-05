Meister in der Volleyball-Hochburg

Perugia/Wien. Richtig gefeiert hat Alexander Berger den vorläufig größten Erfolg seiner Karriere nicht. Am Sonntag sicherte sich der Oberösterreicher mit Perugia den Meistertitel in der italienischen SuperLega und schrieb damit ein Stück rot-weiß-rote Volleyball-Geschichte. Die Halle in Perugia war beim 3:0-Sieg im entscheidenden fünften Finalspiel gegen Civitanova (Gesamt 3:2) sogar auf den Stiegen voll besetzt, nach Schlusspfiff tobten die Fans, die Party in der Kabine aber fand ohne Berger statt – er musste zum Dopingtest. „Das habe ich leider alles verpasst. Aber wie ich nach einer Stunde zurück gekommen bin, war die Halle noch immer voll. Ein sehr schönes Erlebnis“, erzählt der 29-Jährige.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.05.2018)