Giro: Patrick Konrad erneut in den Top Ten

Nach seinem siebenten Platz am Vortag hat Patrick Konrad auch am Mittwoch beim Giro d'Italia aufgezeigt. Der Niederösterreicher landete auf der fünften Etappe über 153 km von Agrigento nach Santa Ninfa zeitgleich mit dem italienischen Sieger Enrico Battaglin an der zehnten Stelle und ist damit Gesamt-Zehnter. Der Australier Rohan Dennis verteidigte das Rosa Trikot des Gesamtführenden erfolgreich.

(APA)