Wie man eine Trendsportart etabliert

Meist genügt ein YouTube-Video eines spektakulären Ballwechsels, und die Begeisterung beim Konsumenten ist geweckt. Padel erfreut sich in Südamerika genauso wie auch in Teilen Europas enormer Beliebtheit, die Mischform aus Tennis und Squash gilt als eine der weltweit am schnellsten wachsenden Sportarten. In Argentinien und Spanien, und dieser Vergleich ist sehr aussagekräftig, gibt es mehr aktive Padel- als Tennisspieler. Österreicher sind in der Weltspitze keine vertreten, mit Christoph Krenn und David Alten verfolgen zwei Herren allerdings mit Nachdruck eine große Vision: das Erreichen der Top 100.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.05.2018)