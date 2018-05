Eishockey-WM: Österreich schafft erstmals seit 2004 Klassenerhalt

Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Dänemark erstmals seit 14 Jahren den Klassenerhalt geschafft. Die ÖEHV-Auswahl gewann am Samstag das Abstiegs-Duell mit Weißrussland mit 4:0 (1:0,3:0,0:0) und löste damit das Ticket für die WM 2019 in der Slowakei. Österreich ist der erste Aufsteiger seit zehn Jahren, der nicht sofort wieder absteigen musste.

Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader geht mit vier Punkten in die abschließende Partie am Montag (20.15 Uhr) gegen Tschechien und kann von den punktelosen Weißrussen nicht mehr überholt werden.

(APA)