Golf: Schwab beendet Sizilien Open auf Rang 20

Matthias Schwab fiel am Schlusstag in Sizilien mit einer 70er-Runde noch acht Plätze zurück und beendete das Turnier mit dem Gesamtscore von 278 Schlägen (sechs unter Par) auf dem geteilten 20. Rang. Der Sieg ging an den Schweden Joakim Lagergren (268/-16), der sich im Stechen auf dem ersten Extra-Loch durchsetzte.

Bernd Wiesberger, der derzeit wegen einer Handgelenksverletzung pausieren muss, gab auf Facebook ein Update zum Genesungsfortschritt. Er absolviere leichte Mobilisations- und Kräftigungsübungen und „hoffe, dass der positive Trend so weitergeht“, schrieb der Burgenländer.

(red)