Sepp Resnik: Ein Lebenswerk in Buchform

Die Leidenschaft, an die Grenzen seines Körpers zu gehen, hat er früher als Triathlet und Extremsportler zigfach unter Beweis gestellt. Sepp Resnik, der am 28. August seinen 65. Geburtstag feiert, hilft seit Jahren mit unkonventionellen Trainingsmethoden auch diversen Spitzensportlern weiter. Nun wendet er sich im Buch "Fit wie ein Turnschuh", einer Art Fitness-Fibel, an den Normalverbraucher.

Resnik präsentierte sein 160-Seiten-Werk, das vom Sportjournalisten Josef Metzger aufgezeichnet wurde, am Dienstag in der Champions Bar des Wiener Marriott-Hotels vor prominenter Schar. Wegbegleiter und Freunde wie u.a. Toni Polster und die Handball-Legenden Gunnar Prokop und Harri Dittert lauschten einigen Geschichten, die Resnik den Zuhörern präsentierte.

Der erste Österreicher beim Ironman auf Hawaii war u.a. insgesamt dreimal um die Welt geradelt, beim dritten Mal für die Rotarier und Polioplus zur Bekämpfung der Kinderlähmung wie schon zuvor für einen guten Zweck. Über eine kurios verlaufene Privataudienz bei Papst Johannes Paul II. schildert Resnik u.a. in dem Werk und auch über seine Arbeit als ungewöhnlicher Fitnesscoach mit Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem. Davor arbeitete Resnik u.a. mit Formel-1-Star Nigel Mansell oder den Rallye-Piloten Dieter Quester und Walter Röhrl und zuletzt mit einigen Athleten des Judo-Bundesliga-Champions Galaxy Tigers.

"Ich habe immer alles bis an die Grenze total ausgenützt, um letztendlich den Erfolg zu haben. Ich habe auch meine militärische Karriere bis zum Schluss durchgezogen und war nicht immer nur ein Jawohl-Sager, sondern habe gemäß der Regeln öfters gefragt: Warum muss ich jetzt Jawohl sagen?", erinnerte sich Resnik am Dienstag zurück. Beim Bundesheer brachte es Resnik dank Disziplin und Arbeit bis zum Stabsoffizier, mittlerweile freilich im Ruhestand. Doch das Wort Ruhestand existiert auch jetzt nicht für Resnik. Immer noch brennt die Leidenschaft für das Spüren des Körpers in ihm und er gibt dies gerne an junge Talente weiter.

Buch "Fit wie ein Turnschuh" Sepp Resnik, aufgezeichnet von Josef Metzger, echomedia buchverlag ges.m.b.h., 160 Seiten, 22 Euro)

(APA)