Tischtennis: Fegerl feiert Triple mit Düsseldorf

Das deutsche Tischtennis-Team Borussia Düsseldorf hat das Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Triumph perfekt gemacht. Stefan Fegerl und Co. setzten sich am Samstag in Frankfurt im Bundesliga-Finale gegen Ochsenhausen 3:1 durch. Fegerl konnte keinen Beitrag für den Erfolg leisten, er unterlag dem Brasilianer Hugo Calderano im Auftakteinzel 1:3 (10,-8,-8,-7).

Garant für den 30. Meistertitel war der deutsche Starspieler Timo Boll, der Simon Gauzy und Calderano mit 3:0 besiegte. Den dritten Punkt steuerte Kristian Karlsson mit einem 3:2 gegen Joao Geraldo bei. Für Düsseldorf war es der fünfte Titel in Folge und das dritte Triple nach 2010 und 2011. "Ich kann es nicht fassen, so eine Saison zu absolvieren - einfach klasse. Es gab fast Tränen", sagte Fegerl. Der Waldviertler kehrt dem Erfolgsteam nun den Rücken, wechselt zu Ochsenhausen.

Noch nicht entschieden ist das Liga-Finale der Damen. Das erste Duell zwischen Bingen und Kolbermoor endete 5:5. Die Oberösterreicherin Liu Jia holte dabei mit einem Sieg gegen Ding Yaping und im Doppel mit Katharina Michajlova zwei Punkte für Kolbermoor. Im zweiten Spiel haben die Damen aus Bayern am Sonntag (14.00 Uhr) Heimrecht. Der Sieger holt den Titel, bei einem Remis würde es zu einem Entscheidungsspiel in Bingen kommen. "Mit unseren Fans im Rücken wollen wir den Titel in Kolbermoor holen", sagte Liu Jia.

