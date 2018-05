Schlaglöcher beim Giro: Roms Bürgermeisterin in der Kritik

Neben den gescheiterten Regierungsverhandlungen der Fünf-Sterne-Bewegung mit der Lega blies am Sonntag auch in Rom für die populistische Partei Gegenwind: Die Rennjury des Giro d'Italia entschied aufgrund der schlechten Straßenzustände, die Zeit für die Gesamtwertung in der 21. und letzten Etappe nach der dritten von elf Runden des Rundkurses zu stoppen. Verantwortlich wurde dafür die Stadtregierung unter der Führung der "Fünf Sterne" gemacht.

Seit Monaten tobt in Rom eine heftige Polemik um den schlechten Zustand der Straßen in der Ewigen Stadt, der sich nach heftigen Regenfällen in den vergangenen Wochen wesentlich verschlechtert hat. "Roms Straßenlöcher haben sogar den Giro d'Italia gestoppt. Die fehlende Instandhaltung sorgt dafür, dass sich Rom weltweit blamiert hat. Die Hauptstadt ist in den Händen einer unfähigen Bürgermeisterin. Und ihre Partei will Italien regieren...", so der sozialdemokratische Spitzenpolitiker in Rom, Enzo Foschi.

Auch die Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi sparte nicht mit Kritik an der Fünf-Sterne-Administration unter der Führung von Bürgermeisterin Virginia Raggi, die vor zwei Jahren zur ersten Frau an der Spitze der Gemeinde Rom gewählt worden war. "Der Giro muss vor Roms Löchern halt machen. Eine Blamage für Rom angesichts der internationalen Bedeutung des Radrennens", kritisierte der Fraktionschef der Forza Italia im römischen Gemeinderat.

Chronische Probleme

Die Fünf-Sterne-Bewegung erwiderte, dass die Giro-Organisatoren selbst die Strecken des Rennens in der Stadt bestimmt und den Zustand der Straßen geprüft hätten. Die Innenstadt sei wegen des Kopfsteinpflasters eine Herausforderung für Radfahrer, betonte die Bewegung in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die römische Staatsanwaltschaft hat zuletzt Ermittlungen über den Zustand der Straßen in der Hauptstadt aufgenommen. Nach Schneefall und heftigen Niederschlägen in den vergangenen Monaten sind große Löcher auf den Straßen des Zentrums und der Peripherie entstanden, meldete der Konsumentenschutzverband Codacons. Der schlechte Zustand des Asphalts sei eine Gefahr für Auto- und Motorradfahrer und habe dem Verkehr in Rom erhebliche Probleme zugefügt.

Raggi, die bei der Bürgermeister-Stichwahl in Rom im Juni 2016 70 Prozent der Stimmen erobert hatte, hat mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die größten Probleme der Stadt - Verkehr und Müllentsorgung - habe die Bürgermeisterin nicht unter Kontrolle bekommen, behaupten Kritiker, die Raggis Fünf-Sterne-Bewegung Regierungsunfähigkeit vorwerfen. Die Bürgermeisterin verteidigt sich mit der Behauptung, die chronischen Probleme der Hauptstadt seien nicht in wenigen Monaten lösbar.

(APA)