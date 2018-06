Golf: Guter Start von Schwab am Gardasee

Matthias Schwab ist am Donnerstag am Gardasee mit einer 67er-Runde sehr gut in die Italian Open gestartet. Seine Runde von vier unter Par fixierte der 23-Jährige mit fünf Birdies bei einem Bogey. Schwab lag vorerst in den Top Ten, viele Spieler waren da aber noch nicht auf die Runde gegangen. Die Italian Open sind mit 7 Mio. Euro dotiert und Schwabs bisher größtes Event.

Er hatte es aufgrund seiner bisher ausgezeichneten Ergebnisse im ersten Profijahr direkt ins Teilnehmerfeld geschafft. Nach dem jüngsten Re-Ranking ist der Steirer in seiner Kategorie 17 bereits so weit vorne, dass er mittlerweile selbst an Turnieren der hoch dotierten Rolex-Serie teilnehmen kann. Schwab ist nach seinem Heimauftritt nächste Woche in Atzenbrugg auch schon für die danach stattfindenden BMW International Open in Deutschland qualifiziert.

Diese Leistung des jungen Schladmingers ist umso bemerkenswerter, weil im Welt-Golf derzeit die beste Generation aller Zeiten am Abschlag ist. Auslöser ist Tiger Woods. Der US-Superstar war vor 15 bis 20 Jahren am Höhepunkt seines Schaffens und hat damals enorm viele Kinder, Jugendliche bzw. deren Eltern inspiriert, den Weg ins Profigolf einzuschlagen. Auch Schwab hatte stets Woods als sein Vorbild angegeben.

Die "Woods-Jünger" zeigen auf

Nach Beobachtungen großer Marketing-Agenturen ist durch die weltweite Vorbild-Wirkung von Woods eine enorme Dichte in den Spielerfeldern entstanden. Die heute 15- bis 30-Jährigen spielen auf einem Niveau Golf, wie es noch nie davor zu sehen gewesen war. "Noch nie war es so hart, im Golf erfolgreich zu sein", weiß auch Schwabs Vater Andreas Schwab.

In Atzenbrugg wird Schwab einerseits wieder auf Routiniers wie Miguel Angel Jimenez oder Lee Westwood treffen. Aber auch auf Jungstars wie den erst 15-jährigen Nordiren Tom McKibbin, der Mitglied im Holywood Golf Club ist, dem Heimatclub von Rory McIlroy. Beim "Shot Clock Masters" vom 7. bis 10. Juni wird erstmals auf der European Tour durchgehend mit "Stoppuhr" gespielt, um das Spiel zu beschleunigen.

