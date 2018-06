Diskuswerfer Weißhaidinger bleibt in Rom unter Erwartungen

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger ist am Donnerstag beim Diamond-League-Meeting in Rom nicht über Rang sieben hinausgekommen. Der Oberösterreicher kam mit 64,16 Metern bei weitem nicht an seinen neuen ÖLV-Rekord von 68,98 heran. Den Sieg im elitären Feld von elf Teilnehmern sicherte sich der Jamaikaner Fedrick Dacres (68,51 m) vor Andrius Gudzius (LTU/68,17) und Ehsan Hadadi (IRI/65,93).

"Lukas hat mit einem ungültigen Versuch begonnen, vielleicht fehlte dann ein bisschen die Lockerheit. Am Ende war es ein beinharter Kampf um wenige Zentimeter und diesmal hat vielleicht ein bisschen das Glück gefehlt. Erfreulich ist, dass mit dem siebenten Rang auch die Startzusage für das Meeting in Stockholm sicher sein sollte", meinte ÖLV-Sportdirektor Gregor Högler.

Den nächsten fixen Einsatz in der Diamanten-Liga hat Weißhaidinger am 30. Juni in Paris. Für Oslo (7. Juni) und Stockholm (10.) hofft er noch auf einen Startplatz.

(APA)