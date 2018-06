„Muss erst austesten, wie viel ich aushalte“

Vor einem Jahr haben Sie in Atzenbrugg Ihr Profi-Debüt gegeben. Jetzt kehren Sie als European-Tour-Spieler zurück. Wie haben Sie sich in dieser Zeit weiterentwickelt?

Matthias Schwab: Jeder Bereich meines Spiels ist ein bisschen besser geworden. Im letzten Jahr war alles noch Neuland für mich, da waren die Abläufe noch nicht optimiert. Inzwischen hat sich alles mit meinem Caddie eingespielt, mein ganzes Umfeld hat sich verbessert, und das wirkt sich auch positiv auf mein Spiel aus.

Mit den Italian Open (ab 14.30 Uhr, live Sky) halten Sie heuer bei zwölf Turnieren, drei Top-Ten-Plätzen und nur zwei verpassten Cuts. Wie fällt Ihr Zwischenresümee aus?

Es waren einige gute Wochen dabei, mein Spiel entwickelt sich gut. Am Anfang war vor allem das Reisen eine große Umstellung, da wir jetzt auch in Afrika und Australien spielen. Sonst sind die Turniere auf der European Tour ein bisschen größer, ist rundherum mehr los. Auch die Leistungsdichte ist noch einmal höher als auf der Challenge Tour, generell aber sind die Spieler auf beiden Touren stark. Man braucht eine gute Woche, um vorn dabei zu sein. Es wäre ein guter Abschluss, wenn ich am Ende der Saison die Tour-Karte behalte.

Atzenbrugg wird dann Ihr fünftes Turnier in Folge sein. Macht sich so ein dichtes Programm körperlich und mental bemerkbar?

Wenn man vier, fünf Wochen hintereinander spielt, wird es schon anstrengend. Dann tut ein bisschen etwas weh, muss man um Konzentration und Fokus kämpfen. Aber grundsätzlich bin ich körperlich gut beinander, und bis jetzt ist es auch kein Problem gewesen. Natürlich will ich mich nicht überspielen, da muss man die richtige Balance finden. Dafür muss ich erst austesten, wie viel ich aushalte und ob ich eher am Anfang oder Ende solcher Wochen gut spiele. Genau das sind die Erfahrungen, aus denen man lernt.

Wie gehen Sie damit um, dass Sie als Tour-School-Qualifikant oft bis zum letzten Moment nicht wissen, ob Sie bei großen Turnieren mitspielen?

Das ist das Schicksal der Tour-School-Kategorie. Ich muss es nehmen, wie es kommt – es ist besser als nichts. Die Vorbereitungen und Routinen sind letztlich für jedes Turnier gleich, egal ob European oder Challenge Tour. Für mich macht es keinen Unterschied, wo ich dann am Ende spiele.

Gilt das auch für Atzenbrugg, wo Sie ab Donnerstag vor Heimpublikum spielen?

Das ist sicher ein Highlight, weil es das einzige Turnier in Österreich ist. Vor Heimpublikum zu spielen, ist schon speziell. Es interessieren sich mehr Leute für mich, und diese besondere Stimmung bekomme ich mit. Die Vorbereitung auf Atzenbrugg aber ist gleich wie für andere Turniere. Wobei es diesmal ein bisschen etwas Neues ist, weil ich dort schon ein paar Mal gespielt habe und sonst heuer eigentlich immer auf Plätze gekommen bin, die ich vorher noch nie gesehen habe.

Was bedeutet es für Sie, dass Sie durch Bernd Wiesbergers Verletzung noch mehr im Blickpunkt stehen werden?

Das macht für mich keinen Unterschied.

In Atzenbrugg kommt als Tour-Premiere heuer erstmals die Shot Clock zum Einsatz. Sie sind ein schneller Spieler. Haben Sie trotzdem das Spiel gegen die Uhr getestet?

Nein, mein Caddie und ich haben das nicht ausprobiert. Wir haben ein gutes Set-up, sind beide keine Trödler, deshalb erwarte ich mir wenig Probleme. Ich bin total gegen langsames Spiel oder Wartereien und der Meinung, dass 40 Sekunden für einen Schlag genug sein müssen. Sicher wird es hin und wieder bei der Entscheidungsfindung eng werden, wenn etwa der Wind weht. In solchen Fällen muss man einfach schnelle Entscheidungen treffen, diese konsequent ausführen und damit leben – es ist für alle gleich.

Sind derartige Formate für den Golfsport der richtige Weg, um die Attraktivität zu steigern?

Ich glaube, die European Tour ist auf einem guten Weg mit Innovationen und neuen Formaten, wie zuletzt das Knock-out in Belgien oder die Golf Sixes (Anm. Format mit Zweier-Teams), das cool anzuschauen war. Das sind sicher gute Sachen, aber ich brauche auch nicht jede Woche etwas Neues.

Privat haben Sie zuletzt einen Fallschirmsprung gemacht. Brauchen Sie ab und zu einen solchen Nervenkitzel?

Das hat sich eher so ergeben, weil ich dort in der Region war und so etwas immer schon mal machen wollte. Es war geil. Hin und wieder tut es schon gut, das Adrenalin zu spüren.

Sind Sie eigentlich immer in Bewegung oder tun Sie in Ihrer ohnehin wenigen Freizeit als Profi-Sportler auch einmal nichts?

Urlaub in dem Sinn habe ich ja nicht. Es gibt freie Wochen, aber die sind vor allem während der Saison dafür da, besser zu werden. An manchen freien Tagen kann ich mich schon zurücklehnen und wenig machen, aber irgendwie ist es doch mit Bewegung verbunden, sei es jetzt Wandern oder Fußball spielen. Das macht mir Spaß und hilft beim Abschalten, um Kopf und Gedanken wieder auf Schiene zu bringen.

Geld ist im Golf sehr präsent. Welchen Stellenwert hat es für Sie?

Es hat schon einen gewissen Stellenwert, weil alles relativ teuer ist. Die Reisen oder Hotels zahlen sich nicht von selbst. Ich spiele Golf nicht nur um Geld zu verdienen, aber es ist halt nun einmal so: Im Leistungssport bekommen Sportler etwas gezahlt.

Gibt es einen Luxus, den Sie sich gönnen?

Nein. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Leben, das ich gerade lebe.

Steckbrief Matthias Schwab

wurde am 9. Dezember 1994 geboren. Mit drei hatte er erstmals einen Golfschläger in den Händen. Karriere

2010 spielte Schwab als 15-Jähriger erstmals bei den Austrian Open mit und wurde 32. Er erhielt ein Golf-Stipendium für die renommierte Vanderbilt University in Nashville. Nach dem Abschluss wurde er im Juni 2017 Profi und qualifizierte sich über die Tour School für die European Tour.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2018)