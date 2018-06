NHL: Meistermacher zwischen Wüste und Hauptstadt

Las Vegas. Der 32-jährige Alexander Owetschkin steht vor der Krönung seiner Karriere. Nur noch ein Sieg fehlt dem russischen Superstar und seinen Washington Capitals, um erstmals den Stanley Cup zu gewinnen. Schon am Donnerstag (Freitag 2 Uhr Mesz, live dazn) könnte es in Spiel fünf der Finalserie (Best of seven) bei den Vegas Golden Knights so weit sein.

Als Owetschkin 2004 in die USA kam, wohnte er bei seinem Mentor, George McPhee, und dessen Familie. Der General Manager der Capitals hatte ihn als ersten Draftpick nach Washington geholt und baute rund um den Rookie ein neues Team auf, sogar Stars wie Jaromír Jágr mussten dafür gehen. Weil die Capitals 2014 die Play-offs nach zuvor sechs Teilnahmen in Folge verpasst hatten, wurde McPhee entlassen. Dennoch: 13 Spieler aus dem aktuellen Kader wurden noch in seiner Ära verpflichtet.

Seit Sommer des Vorjahres ist McPhee General Manager der Vegas Golden Knights und als solcher für die größte Sensation der jüngeren Sportgeschichte verantwortlich. McPhee durfte für die gerade neu gegründete NHL-Franchise aus der Wüste Nevadas bei jedem der 30 Ligakonkurrenten Spieler auswählen, freilich welche aus der zweiten, meist aus der dritten Reihe, die Stars und die hoffnungsvollsten Talente waren blockiert. McPhee fand dennoch jene Profis, die die Golden Knights nun in der ersten Saison ihres Bestehens auf Anhieb in das Stanley-Cup Finale geschossen haben.

Der 59-jährige Kanadier hat also beide Mannschaften geformt, die nun in einer hochklassigen Finalserie um den Stanley Cup kämpfen. „Lustig, wie das Leben so spielt. Vor zwei Jahren habe ich noch keinen Job bekommen“, meinte McPhee, der vor seinem Engagement als Hockey-Manager Jus studiert und an der Wall Street und am United States Court of International Trade gearbeitet hatte, unlängst in Las Vegas. Er sprach auch über seine ehemaligen Schützlinge aus der US-Hauptstadt. „Spieler sind manchmal wie deine eigenen Kinder. Du bist immer für sie da, versuchst ihnen zu helfen und sie in die richtige Richtung zu lenken. Dann wirst du gefeuert, und plötzlich bist du Persona non grata, weil niemand zu sehr mit dir in Verbindung gebracht werden will. Das ist das Geschäft.“

Mit Owetschkin ist der Kontakt nie abgerissen. Im April hat der Russe seine 1000. NHL-Partie absolviert, McPhee hat gratuliert. „Ich bin natürlich stolz auf das Team aus Washington und die Spieler. Ich freue mich für sie“, erklärte er. „Und ich bin wirklich stolz auf dieses Team, das wir hier in Vegas haben.“ (joe)

