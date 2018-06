Handball: Der Traum von der WM 2019

Wien. Mit den Play-off-Spielen gegen Weißrussland am Sonntag (16 Uhr, auswärts, ORF-TV-Thek) und nächsten Mittwoch (20.15Uhr, Erste-Bank-Arena Wien, ORF Sport plus) geht es für Österreichs Handballnationalteam der Herren um die Qualifikation für die WM 2019 in Deutschland. Mit den Weißrussen hat das Team von Patrekur Jóhannesson zuletzt unliebsame Bekanntschaft gemacht. Die 26:27-Niederlage bei der EM in Kroatien Mitte Jänner war im Kampf um den Aufstieg in die K.-o.-Phase vorentscheidend.

Fünf Monate später soll die Revanche gelingen. Kiel-Rückraum Nikola Bilyk sagt: „Wir brauchen zwei starke Spiele, um zu gewinnen. Eine WM in Deutschland ist das Beste, was dir im Handball passieren kann.“ (cg)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.06.2018)