"Serve the Sky": Beachvolleyball über den Dächern Wiens

Mit einem spektakulären Auftritt hat Österreich Beachvolleyball-Topduo Clemens Doppler/Alexander Horst für das Major-Turnier auf der Wiener Donauinsel im Sommer (1. bis 5. August) geworben. Unter dem Motto "Serve the Sky" spielten die regierenden Weltmeister auf den Gondeldächern des Wiener Riesenrads ein paar Bälle mit den Norwegern Anders Mol und Christian Sörum, zukünftigen Stars des Sports.

Never before has beach volleyball hit these heights 🤯 #ViennaMajor https://t.co/Zrf1GlaPcU pic.twitter.com/PhUuhgAUsH