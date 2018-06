Golf: Schwab hat die PGA-Tour als Ziel

Auch wenn er die erhoffte Top-Ten-Platzierung knapp verpasst hat, stimmt bei Golfprofi Matthias Schwab weiterhin der Weg. Als 12. lieferte er beim zweiten Profi-Heimauftritt sein bisher bestes Ergebnis in Atzenbrugg ab. Nun geht es für Schwab in eine wichtige Saisonphase. Bei den kommenden Groß-Turnieren kann der 23-Jährige die Europa-Tourkarte für 2019 absichern. Ziel bleibt aber die PGA-Tour.

"Es ist sicher das Ziel von jedem Golfer, irgendwann dort zu landen. Die PGA-Tour ist ja doch noch größer als die European Tour und ich habe dort auch gute Erfahrungen gemacht", sagte der 23-jährige Steirer, der auf eine vorbildliche Amateur-Karriere inklusive abgeschlossenem Studium an der Vanderbilt Universität sowie ein starkes erstes Profijahr in Europa zurückblickt.

Deshalb geht es beim Sohn des früheren Olympia-Bobfahrers Andreas Schwab weiterhin stetig bergauf. In der Weltrangliste hat Schwab nach Atzenbrugg als 298. erstmals die Top-300 geknackt, in der Jahreswertung (Race to Dubai) ist er mit 197.575 Euro bereits 84. und damit klar in den Top 110, die es braucht, um seine im Vorjahr über die Tourschool eroberte Spielberechtigung auch 2019 zu behalten.

Selbst das sind in Schwabs Karriere-Plan aber offenbar lediglich Zwischenschritte. Denn irgendwann will der Steirer auf der großen US-PGA-Tour aufteen. "Das ist sicher auch ein Ziel für mich", sagte Schwab in Atzenbrugg. "Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich probieren nach Amerika zu gehen und dort zu spielen."

Schwab: "Schaue von Turnier zu Turnier"

Doch zu weit will Österreichs nächster Topsportler, der aus einer motivierten Familien-Zelle kommt und der ein professionelles Umfeld ("Hier zieht jeder an einem Strang") sowie denselben Sponsor und Physiotherapeuten (Josef Percht) wie Ski-Star Marcel Hirscher hat, nicht vorausblicken. Auch wenn ihn sein Manager Chubby Chandler in spätestens zwei Jahren bereits in den Top-50 der Weltrangliste sieht. "Ich schaue prinzipiell nur von Turnier zu Turnier. Also ist immer das nächste Turnier das wichtigste", möchte Schwab seiner bisher so erfolgreichen Linie treu bleiben.

Nach fünf Turnieren in Folge und einem anstrengenden Heim-Auftritt beim Shot Clock Masters mit vielen PR-Terminen gönnte sich Schwab diese Woche trotz Foto-Shooting einige Tage Ruhe. Weiter geht es ab 21. Juni mit der BMW International Open in Deutschland. Danach könnte es auch bei dem einem oder anderen der drei mit je 7 Mio. Euro dotierten Rolex-Turniere in Frankreich, Irland und Schottland und dann eventuell sogar beim 147. British Open in Carnoustie, dem Major in Schottland, mit Starts klappen.

Schwab weiß, wie wichtig gute Ergebnisse bei den kommenden Turnieren für seine Saison- und Karriereziele wären. "Aber ich versuche mich nicht verrückt zu machen mit Zahlen, Platzierungen oder Punkten", winkte er ab. "Ziel ist das Ticket für nächstes Jahr, alles andere ergibt sich dann von selbst. Jedes Turnier ist eine neue Chance und Möglichkeit. Ich arbeite daran, dass es weiter nach oben geht."

(APA)