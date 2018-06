Volleyball: ÖVV-Damen im Finale der Silver European League

Das österreichische Volleyball-Nationalteam der Damen steht im Finale der Silver European League. Die ÖVV-Auswahl von Teamchefin Svetlana Ilic gewann am Samstag beim Finalturnier in Nyköping das Halbfinale gegen Estland mit 3:1 (24,22,-21,16). Damit geht es am Sonntag (19.00 Uhr, live ORF Sport +) gegen Gastgeber Schweden um den Turniersieg und den Aufstieg in die Golden European League.

Die Österreicherinnen gewannen die ersten zwei Sätze, mussten den dritten Durchgang aber abgeben. Im vierten Satz zogen die österreichischen Damen am Beginn davon, die Estinnen machten den Rückstand aber fast wett. Doch das ÖVV-Team gab den Vorsprung nicht mehr aus der Hand.

Ergebnisse Finalturnier Silver League in Nyköping - Halbfinale:

Österreich - Estland 3:1 (24,22,-21,16), Schweden - Albanien 3:0 (14,21,21).

Sonntag: Finale Schweden - Österreich (19.00/live ORF Sport +)

(APA)