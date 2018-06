Auf Stippvisite mit Rad beim Bundespräsidenten

95 Tage vor der Eröffnung der Rad-WM in Innsbruck wurden zwei heimische Stars von höchster Stelle empfangen. Patrick Konrad, zuletzt Siebenter des Giro d'Italia, und Stefan Denifl, Vorjahressieger der Österreich-Rundfahrt, statteten Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Hofburg einen Besuch ab - Rennrad inklusive. Das Staatsoberhaupt erhielt eine offizielle Einladung zur WM im September und ein Nationaltrikot als Andenken.

Van der Bellen nahm das hochmoderne Zweirad ("Was kostet so eins?) sogleich unter die Lupe, prüfte Gewicht und erzählte von seiner kurzen Radsportkarriere. "Ich bin sehr gern gefahren, bis mir als Student in Berlin mein Rad gestohlen wurde", berichtete er den beiden Radstars.

Der Bundespräsident bekundete sein Interesse für den Radsport und verriet, dass er bei Tour und Giro mitfiebert. "Leider wird der Sport unterschätzt", meinte der gebürtige Tiroler. Die Fahrt durch die Berge seiner Heimat werde eine "großartige Kulisse" geben.

Konrad legt Pause ein

Konrad, der zuletzt wie Denifl die Tour de Suisse bestritten haben, gönnt sich nach den anstrengenden letzten Wochen eine Pause. "Das Programm war brutal hart, ich habe jetzt schon über 50 Renntage bestritten", sagte der 26-Jährige. Nun gelte die Konzentration ganz der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte mit dem Highlight Heim-WM. Die Tour wird er zu "90 Prozent" nicht bestreiten.

Denifl nimmt zunächst das Straßenrennen der Staatsmeisterschaften und danach die Titelverteidigung bei der Österreich-Rundfahrt in Angriff. Das Knie bereite momentan keine Probleme, auch beim Tiroler ist die Vorfreude auf die Titelkämpfe in seiner Heimat groß. "Die steile WM passt gut zu Österreich", meinte er zum anspruchsvollen Kurs.

(swi)