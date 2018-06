Golf: Schwab beendet BMW International Open auf Platz 40

Die BMW International Open in Pulheim bei Köln sind für Golfprofi Matthias Schwab auf Platz 40 zu Ende gegangen. Am Sonntag spielte der Steirer eine 70er-Runde und hatte in der Endabrechnung mit 288 zehn Schläge Rückstand auf Sieger Matt Wallace. Der Engländer verwies Martin Kaymer (GER), Atzenbrugg-Sieger Mikko Korhonen (FIN) und Thorbjörn Olesen (DEN) um je einen Schlag auf den zweiten Platz.

"Das war heute die Runde der vergebenen Möglichkeiten. Leider habe ich viele Putts daneben geschoben", meinte Schwab, der im Vergleich zum Samstag zwei Plätze gutmachte. "Eine gute Runde wäre möglich gewesen. Aber ich freue mich auf die nächste Woche in Frankreich."

Nächster Stopp des 23-Jährigen sind ab Donnerstag die mit sieben Millionen US-Dollar dotierten Open de France nahe Paris.

International Golf-Open in Pulheim (2,0 Mio. Euro, Par 72), Endstand nach 4 Runden: 1. Matt Wallace (ENG) 278 Schläge (73+69+71+65) - 2. Martin Kaymer (GER) 279 (72+68+71+68), Mikko Korhonen (FIN) 279 (71+72+69+67) und Thorbjörn Olesen (DEN) 279 (73+68+77+61). Weiter: 40. (u.a.): Andreas Schwab (AUT) 288 (72+75+71+70)

(APA)