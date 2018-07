Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl wechselt zu San Antonio Spurs

Der 22-jährige Wiener Jakob Pöltl spielt künftig für den fünffachen Meister San Antonio Spurs in der National Basketball Association (NBA). Österreichs NBA-Pionier wird als Teil eines Tauschgeschäfts um NBA-Superstar Kawhi Leonard von den Toronto Raptors nach Texas geschickt, wie die Spurs am Mittwoch offiziell via Twitter bestätigten.

Der 27-jährige Small Forward Leonard, der beim bisher letzten Titelgewinn der Spurs 2014 als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie ausgezeichnet wurde, wechselt gemeinsam mit Swingman Danny Green (31) in die kanadische Metropole. Dafür erhält San Antonio den vierfachen All-Star DeMar DeRozan (28), den 2,13 Meter großen Center Pöltl und einen Erstrunden-Pick für den nächstjährigen Draft.