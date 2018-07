Eiskunstlauf-Olympia-Dritter Denis Ten starb nach Messerattacke

Der Eiskunstlauf-Olympia-Dritte Denis Ten ist bei einer Messerattacke in seiner Heimatstadt Almaty getötet worden. Zwei Männer hätten ihn angegriffen, als sie sein Auto demolieren wollten, berichteten kasachische Medien unter Berufung auf das Gesundheitsministerium am Donnerstag. Ten soll versucht haben, sie davon abzuhalten. Daraufhin verletzten sie ihn mit Messerstichen am Oberschenkel.

Der 25-Jährige habe mehrere Liter Blut verloren und sei in einem Krankenhaus gestorben. Ten hatte bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi Bronze gewonnen. In seiner Heimat zählte er zu den beliebtesten Sportlern.

Eislaufverband "tief erschüttert"

IOC-Präsident Thomas Bach reagierte geschockt auf den Tod des Kasachen. "Denis Ten war ein großartiger Athlet und ein großartiger Botschafter für seinen Sport. Eine warme Persönlichkeit und ein charmanter Mann. Es ist eine solche Tragödie, ihn in einem so jungen Alter zu verlieren", wurde Bach auf der Facebook-Seite des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zitiert.

Der Internationale Eislaufverband (ISU) äußerte sich "tief erschüttert" über den gewaltsamen Tod des Sportlers. Seine ehemalige russische Trainerin Tatjana Tarasowa sagte: "Was für ein Albtraum! Was für eine Tragödie!"

