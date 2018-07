Tour: Der Gipfelsturm des Edelhelfers

Pau/Wien. Noch möchte Geraint Thomas nicht darüber reden, doch sein erster Gesamtsieg bei der Tour de France rückt immer näher. Auf dem flachen 18. Teilstück am Donnerstag (Arnaud Démare sprintete zum Tagessieg) geriet der Waliser wie erwartet nicht in Gefahr und nimmt heute den komfortablen Vorsprung von fast zwei Minuten auf Tom Dumoulin in die letzte Bergetappe auf den Tourmalet mit. „Ich bin in einer guten Position, aber ich werde meinen Ansatz nicht ändern und weiter von Tag zu Tag denken“, erklärte der 32-Jährige. „Sobald man sich ablenken lässt, geht es bergab.“

Die Konkurrenz zweifelt indes nach drei Tour-Siegen von Chris Froome in Folge nicht mehr an der Wachablöse im Sky-Team. „Ich bewahre mir immer etwas Hoffnung, aber über die letzten zweieinhalb Wochen war Thomas eindeutig der Stärkste“, erklärte sein erster Verfolger Dumoulin. Auch Titelverteidiger Froome, der aktuell alle drei Grand-Tour-Titel hält, scheint sich mit dem vorläufigen Ende seiner Regentschaft abgefunden zu haben. „Geraint ist verdient vorn. Ich werde ihm helfen, damit das bis Paris so bleibt“, erklärte der Brite. Er selbst musste 2012 seinem damals schwächeren Kapitän Bradley Wiggins den Vortritt lassen, auch diesmal werde er sich in den Dienst der Mannschaft stellen. „Das ist Radsport, darum geht es im Team. Wir alle wollen 'G' im Gelben Trikot sehen.“

„Fühle mich stark wie nie“

In Frankreich war Geraint Thomas schon bei den Erfolgen von Wiggins und Froome als loyaler Helfer dabei, nun könnte er aus dem Schatten seiner prominenten Sky-Kollegen treten und als dritter britischer Sieger in die Annalen eingehen. Nach seinen beiden Etappensiegen in den Alpen zeigte er auch in den Pyrenäen keine Schwäche. „Ich fühle mich so stark wie noch nie in der dritten Woche einer Grand-Tour“, sagte er.

Geboren in Cardiff entdeckte Thomas als Kind seine Leidenschaft für den Radsport, mit 14 wurde der britische Verband auf ihn aufmerksam. Drei Jahre später war er zum erfolgreichsten Juniorensportler des Landes aufgestiegen, nach zwei Jahren gemeinsam mit Froome bei Barlowland wechselten beide 2010 zu Sky. Bis heute pflegt das Duo eine innige Freundschaft. „Wir sind ehrlich und aufrichtig. Das ist der Hauptgrund für unseren Erfolg“, meinte Thomas.

Der 32-Jährige ist kein Getriebener, sondern lebt seine Leidenschaft. „Er hatte schon als Junger diese mentale Stärke“, erinnerte sich sein langjähriger Trainer Rod Ellingworth. Die Unbeschwertheit hat sich der Thomas bis heute behalten. „Ich lasse mich nicht stressen, letztlich es es nur ein Radrennen. Es geht nicht um Sein oder Nicht-Sein, das ist eine unglaublich privilegierte Position, in der wir sind“, betonte er.

Großen Wert legt Thomas auf Ausgleich zum Sport. „Er kann die ganze Rad-Welt einfach ausschalten“, berichtet Ehefrau Sara. Alljährlich übersiedelt das Paar nach der Saison von Monaco in die walisische Heimat und der Rugbyfan genießt das Leben – auch beim ein oder anderen Bier, wie Weggefährten erzählen. Eine ausgelassene Feier scheint also garantiert, sollte Thomas am Sonntag erstmals im Gelben Trikot in Paris einfahren.

Tour de France Ergebnis

18. Etappe (171 km): 1. Démare (FRA) FDJ 3:46,50 Std., 2. Laporte (FRA) Cofidis 3. Kristoff (NOR) UAE alle zeitgleich.

Gesamt (18 von 21 Etappen): 1. Thomas 74:21,01 Std., 2. Dumoulin +1:59 Min., 3. Froome +2:31.