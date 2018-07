Golf: Starker Auftakt von Schwab in Hamburg

Matthias Schwab ist ausgezeichnet in die European Golf Open in Hamburg gestartet. Der Österreicher spielte am Donnerstag dank fünf Birdies bei nur einem Schlagverlust eine 68er-Runde und lag damit vorerst mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf den solo führenden US-Amerikaner Bryson Dechambeau auf Platz fünf. Der Event in den Green Eagle Golf Courses ist mit 2 Mio. Euro dotiert.

"Ich hatte einen guten Start mit dem Birdie auf dem zweiten Loch. In der Folgen waren noch einige nicht so gute Eisen-Schläge dabei. Mit dem Verlauf aber wurde es immer besser und ich kann mit meinem Spiel zufrieden sein", meinte Schwab.

(APA)