Golf: Schwab beendet European Open auf Platz sieben

Matthias Schwab blieb am Schlusstag der European Open in Hamburg drei über Par, belegte mit dem Gesamtscore von 280 Schlägen (-8) den geteilten siebenten Platz. Vor der Finalrunde war der Steirer noch auf Rang drei gelegen. Der Sieg ging an den Engländer Richard McEvoy (277/-11).

"Heute ist es leider nicht gut gelaufen. Meine Schläge waren zwar nicht sehr gut, aber ich hatte ständig mit schlechten, unglücklichen Lagen, ausgelippten Putts usw. zu kämpfen. Auf der 15 brach ich mir den Schaft eines Eisens ab, weil ich derart schlecht hinter einem Baum lag", resümierte Schwab. "Alles in allem war Hamburg ok, zwei Runden mit Patrick Reed und das ganze Umfeld bringen mir sehr viel an Erfahrung."

(APA)