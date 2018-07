Zuerst der Genickbruch, neun Monate später der Ironman

Es war ein Horrorunfall. Im Oktober 2017 brach sich Triathlet Tim Don bei einem Trainingsunfall das Genick. Eine lebensgefährliche Verletzung. Nun, neun Monate später, startete der Brite bei einem Ironman in Hamburg. Und wurde Neunter.

Dazwischen lag eine Zeit des qualvollen Kampfes. Don, der in der Ironman-Serie mit 7:40:23 Stunden die Weltbestzeit hält, wurden vier Löcher in den Schädel gebohrt. Mit Titanschrauben wurde eine Apparatur, ein sogenanntes "Halo", an seinem Kopf fixiert, um für Stabilität zu sorgen.

https://t.co/5E3c8yu8Ud

"Carpe diem"

Happy Thanksgiving I have so much to be thankful for in my life right... https://t.co/kxRoQZvurW — Tim Don (@trithedon) November 23, 2017

Auf einer Skala von ein bis zehn, sagt Don im Interview mit "Spiegel Online", würden sich die Schmerzen gar nicht einordnen lassen. "Ihre Skala reicht nicht: Mindestens eine Elf! Es waren ja nicht nur die körperlichen Anstrengungen schlimm, jede Behandlung war eine Qual", sagte Don zum Interviewer. Don konnte sich zu Beginn kaum bewegen. Bald trainierte er wieder. Auch mit dem "Halo" am Kopf.

"Ich bin nicht Superman"

Am vergangenen Sonntag, nur neun Monate nach seinem schweren Unfall, hat der 40-Järhige beim Ironman in Hamburg sein Comeback auf der Langdistanz gefeiert. Bereits kurz zuvor ist der zweifache Familienvater den Marathon in Boston gelaufen und hat bei der halben Ironman-Distanz in Costa Rica triumphiert.

"Ich bin nicht Superman und du musst auch kein Ironman sein, um wieder in die Spur zu finden", sagt Don, dessen Weg zurück auch in einer Dokumentation gezeigt wird. Er hat sich bereits das nächste ehrgeizige Karriereziel gesteckt: Don wünscht sich einen "Sieg beim Ironman-Hawaii" mit "zehn Minuten Vorsprung". Und fügt hinzu: "Ist doch klar."

