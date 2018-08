Österreichs Schwimm-Ass Felix Auböck hat am Freitag bei den Langbahn-Europameisterschaften in Glasgow wie 2016 in London über 400 m Kraul Rang vier belegt. In 3:47,24 Minuten verpasste er Bronze nur um 6/100. Vor zwei Jahren waren es 7/100 gewesen.

(APA)