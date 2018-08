Das Steuer wieder in der Hand

Aarhus/Wien. Neues Boot, neue Partnerin und neue Rolle – für Seglerin Tanja Frank hat sich nach der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro vor zwei Jahren so gut wie alles geändert. Statt im Nacra17-Katamaran steuert sie ab heute bei der WM im dänischen Aarhus mit Neopartnerin Lorena Albicht in der 49er-FX-Klasse um die erste Chance auf die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020. „Wir haben eine gute Vorbereitung gehabt, das beste Material ausgesucht und sind guter Dinge, aber es wird schwierig“, berichtet die 25-Jährige. Schließlich werden nur acht Nationentickets vergeben, mit Angelika Kohlendorfer/Lisa Farthofer und Laura Schöfegger/Anna Boustani starten noch zwei OeSV-Boote in dieser Klasse.

Kurz nach dem größten Karriereerfolg haben sich Frank und Nacra-Partner Thomas Zajac getrennt, die Wienerin wollte von der Rolle als Vorschoterin wieder zurück hinter das Steuer. „Die Medaille war ein guter Abschluss und Zeitpunkt, eine neue Challenge zu suchen“, erzählt sie. „Nach Rio war ich mir nicht ganz sicher, was ich machen will. Dann habe ich angefangen mich umzuschauen und Lorena gefunden.“ Die ein einhalb Jahre jüngere Burgenländerin kennt sie bereits „aus dem Sandkasten“, auch diese persönliche Komponente hat bei der Wahl letztlich mitgespielt. Die Entscheidung für eine Vorschoterin besiegelte auch den Wechsel von der Mixed-Klasse Nacra zu den 49ern.

Den Unterschied zwischen dem Katamaran und der über Wasser 4,9 m langen (daher der Name) und 2,9 m breiten Jolle bringt Frank kurz und knackig auf den Punkt: „Wenn man den Nacra ins Wasser stellt, bleibt er stehen. Der FX fällt um.“ Erst Winddruck und Besatzung sorgen für das Gleichgewicht. Das Topboot, das zuletzt für die WM geschont worden war, taufte das Duo Amicitia nach der griechischen Göttin der Freundschaft.

Das letzte Wort am Ruder

Neben der Arbeit mit dem neuen Boot stand vor allem das Zusammenwachsen als Team im Mittelpunkt. „Am Anfang war es schwierig, weil ich mich selbst auch erst wiederfinden musste“, erzählt Frank über den Wechsel vom Großsegel ans Steuer. Kommandos und Abstimmung müssen erst gefunden werden, denn einmal auf dem Wasser bleibt bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h wenig Zeit für Diskussionen. „Es braucht einfach seine Zeit, bis man sich versteht und schon an den Handbewegungen erkennt, was die andere machen wird.“ Zu lauten Wortgefechten oder Streit komme es nicht, denn im Zweifelsfall liegt das letzte Wort bei Frank. „Die Steuerfrau hat nun einmal das Ruder in der Hand und damit auch die letzte Entscheidung“, sagt sie schmunzelnd.

Die Saison eröffneten Frank/Abicht mit einem dritten Platz beim Weltcup in Miami; nach der EM in Polen (21.) büßten sie bei der hochkarätig besetzten WM-Generalprobe in Kiel am letzten Wettkampftag noch Ränge ein und landeten schließlich auf dem 20. Rang. „Die anderen haben einen Vorsprung“, bekennt Frank, glaubt dennoch an die Chance. Mit dem „sehr schwierigen“ WM-Revier in Aarhus haben sie sich intensiv vertraut gemacht, die Wetterprognose stimmt zuversichtlich. „Es ist ablandiger Wind angesagt, das müssen wir als Chance nützen“, so die Heeressportlerin, die via Fernstudium einen Master in Business und Sport macht.

Der kurze Olympia-Ruhm

Sollte es im ersten Anlauf mit der Olympia-Qualifikation nicht klappen, warten mit der WM 2019 sowie den kontinentalen Meisterschaften weitere Chancen. Mit der internen Konkurrenz beschäftigt sich Frank noch nicht. „Darüber mache ich mir keine Gedanken, weil es noch gar keinen Modus für die Vergabe vom Verband gibt.“

Tokio ist das große Ziel, denn bei Olympia erfahren Österreichs Segler seltene Aufmerksamkeit. Doch selbst Medaillenruhm verblasst schnell, wie Frank erfahren hat. „Am Anfang war viel Rummel, aber das ist schnell abgeklungen“, erzählt die 25-Jährige. Auch finanziell brachte ihr Bronze keinen Gewinn oder neuen Sponsor. „Es ist ein bisschen traurig, weil es viel braucht, damit man solche Ergebnisse erzielt.“ Der eigenen Leidenschaft für den Sport tut das keinen Abbruch, und in der „Olympia-Ecke“ im heimischen Wohnzimmer ist neben Medaille und Erinnerungsstücken aus Rio noch genug Platz für weitere Trophäen.

ZUR PERSON Tanja Frank wurde am 24. Jänner 1993 in Wien geboren. Ihre Mutter betrieb eine Segelschule und nahm sie früh mit aufs Wasser. Mit fünf Jahren segelte sie ihre erste Regatta; 2016 gewann sie mit Thomas Zajac im Nacra17 Olympiabronze. Seit 2017 tritt sie mit Lorena Abicht in der 49er-FX-Klasse an. Frank ist hochbegabt und begann bereits mit 14 ein Studium.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.08.2018)