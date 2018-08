Leichtathletik-EM: ÖLV-Sprinter eröffnen in Berlin

Berlin. Als erste Österreicher sind Alexandra Toth und Markus Fuchs am Montag (16 Uhr, live ORF Sport+) bei der Leichtathletik-EM in Berlin in den Vorläufen über 100 m im Einsatz. Erstmals seit der EM 2010 ist Österreich im Sprintbereich wieder bei Männern und Frauen vertreten. Die zu erwartenden 30 Grad nehmen beide gern an. „Das ist perfekt“, sagte Debütantin Toth, die mit einer Körpergröße von 1,62 m nicht unbedingt als Sprinterin ins Auge sticht. „Die Weltklassesprinterinnen haben meine Körpergröße“, verwies die Grazerin etwa auf Jamaikas Sprintstar Shelly-Ann Fraser-Pryce (1,52 m).

Toth begann mit acht Jahren mit der Leichtathletik, inspiriert von ihrer drei Jahre älteren Schwester. Bei einem Wettkampf habe ein Trainer sie über die Wiese laufen gesehen und zu ihrer Mutter gesagt, die Tochter solle mit dem Training beginnen. „Seit ich 14 bin, mache ich es auf Leistung. Seitdem geht es bergauf“, sagte die Studentin der Biomedizinischen Technik an der TU Graz. Ihre persönliche Bestzeit über 100 m steht bei 11,43, damit ist sie 31. der europäischen Saisonbestenliste. Bei der EM will sie unter 11,50 laufen. „Ich schaue, dass ich nicht zu nervös werde, sondern fokussiert bleibe.“

Für Fuchs ist es die zweite EM und die Vorfreude darauf „riesengroß“. Auch er will in die Nähe seiner Bestleistung kommen. „Dann wird man eh sehen, wohin das führt. Die Topklasse ist ganz vorn, aber bei uns im Mittelfeld ist alles offen“, erklärte der 22-Jährige. Er freue sich auf die megaschnelle Bahn, auf der 2009 Bolt den Weltrekord gelaufen ist (9,58 Sek.). Der beste Starter ist der 1,75 m große Athlet aber nicht. „Ich bin zwar klein und habe nicht die Monsterschenkel wie andere Sprinter, bringe aber vielleicht vom Krafttraining dieselben Kraftwerte wie einer, der doppelt so stark aussieht“, sagt Fuchs, der sich in Zukunft eher auf den 200 m sieht.

Die ÖLV-Medaillenhoffnungen ruhen auf Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Siebenkämpferin Ivona Dadic, die am Dienstag bzw. Donnerstag eingreifen.

Rassismus-Streit in Italien

Nach dem Eierwurf auf die farbige italienische Diskuswerferin Daisy Osakue durch drei Jugendliche vergangene Woche tobt weiterhin eine Kontroverse in Italien. Nachdem ein rassistischer Hintergrund ausgeschlossen wurde, forderte Innenminister Matteo Salvini: „Jemand sollte sich entschuldigen, weil ich eine Woche lang des Faschismus, des Nationalsozialismus und Rassismus bezichtigt worden bin.“

Osakue, als Tochter nigerianischer Eltern in Turin geboren, bedauerte den Vorfall. „Es ist traurig. Diesmal war es noch ein Ei, aber beim nächsten Mal ist es vielleicht ein Stein oder eine Flasche“, sagte die 22-Jährige, die bei der Attacke eine Hornhautablösung erlitt, aber bei der EM starten kann. (red.)

