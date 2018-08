Diskuswerfer Weißhaidinger zittert sich ins EM-Finale

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat mit Zittern den Finaleinzug bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin geschafft. Der Oberösterreicher kam in der Qualifikation im dritten Versuch auf 62,26 m, klassierte sich nach der zweiten Gruppe jedoch als Elfter und tritt damit am Mittwoch (20.20 Uhr) im Finale der besten zwölf an.

Quali-Bestweite hatte der Schwede Daniel Stahl mit 67,07 aufgestellt. Nur fünf schafften die geforderte Quali-Norm von 64 m, anschließend wurde das Feld aufgefüllt.

Es erwischte zahlreiche Mitfavoriten, so den polnischen Titelverteidiger Piotr Malachowski, den Deutschen Rio-Olympiasieger Christoph Harting, den Deutschen Daniel Jasinski und den Polen Robert Urbanek. Publikumsliebling und London-Olympiasieger Robert Harting ist im Finale mit dabei.

(APA)